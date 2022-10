Verletzungsgefahr durch leere Kleingärten in Neundorf bei Staßfurt

Neundorfer regen eine Lösung für den Bereich südlich der Ludwigstraße an.

Neundorf - Die Natur kennt kein Erbarmen. Wo der Mensch sie nicht (mehr) zähmt, holt sie sich den Lebensraum zurück. Manchmal auch in gefühlt kurzen Abständen. In der Ludwigstraße in Neundorf waren einst viele Kleingärten. Bis vor einigen Jahren sollen hier noch viele Gartenfreunde kleine Paradiese gepflegt haben. Stück für Stück zogen sich diese aber zurück, die Kleingärten wurden aufgegeben. Weil sich keiner mehr kümmerte, wuchsen Sträucher und Bäume. Beräumungen und Beschneidungen finden nicht mehr statt.