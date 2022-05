Verwaltung soll sich nicht genug um das Arztproblem in Hecklingen gekümmert haben

Nach der Schließung der Hecklinger Praxis kommen Patienten nicht mehr an ihre Unterlagen ran.

Hecklingen - Die hausärztliche Versorgung in Hecklingen, die nach dem Tod der Allgemeinmedizinerin Elke Seidenberg nicht mehr gewährleistet ist, war auch Thema der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses des Stadtrates. Schließlich müssen sich viele Bürger des Ortsteils nun nach einem neuen Arzt umsehen, was nicht so einfach ist.