Video: Bürgermeisterwahl Staßfurt - Sven Wagner will es erneut wissen

Die Staßfurter haben die Wahl. Am 20. März wird in der Bodestadt der Bürgermeister gewählt. Drei Männer und eine Frau haben sich beworben. Die Volksstimme stellt die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge vor. Heute: Sven Wagner (SPD).

Vom Balkon seiner Schwiegermutter am Schäfereiberg in Staßfurt hat Oberbürgermeister Sven Wagner einen Panorama-Blick über die Stadt. Darum ist hier auch einer seiner Lieblingsplätze.

Staßfurt - „Schauen Sie sich doch mal diese Aussicht an!“ Sven Wagner tritt auf den Balkon. In der Wohnung seiner Schwiegermutter am eigentlich eher weniger schönen Schäfereiberg. Das Panorama, das sich ihm bietet, macht klar, warum das einer seiner Lieblingsplätze ist. Hier könne er am besten entspannen, beim Blick in die Ferne seine Sinne neu schärfen und Energie tanken. Der Staßfurter Oberbürgermeister kann von hier oben die halbe Stadt sehen. Und blinzelt mit der noch etwas kühlen Märzsonne um die Wette. Der 47-Jährige ist optimistisch.