Vier Tempoanzeiger für Hecklingen

In der Rothenförder Straße in Unseburg steht seit Jahren eine Geschwindigkeitsmessanzeige und hat sich bewährt.

Hecklingen - Die Stadt Hecklingen wird spätestens im nächsten Jahr für alle vier Ortsteile jeweils eine Geschwindigkeitsanzeigetafel anschaffen. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Dienstagabend im Stadtsaal „Stern“ einstimmig. Er beauftragte die Verwaltung für den Kauf entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen oder Sponsoren zu finden. Wenn das nicht gelingt, sollen die Kosten in den Haushalt für das nächste Jahr aufgenommen werden.