Europa-Ticket Von Staßfurt aus durch Teile Europas

Er hatte die Route genau geplant. Erst an die Schneekoppe, dann weiter nach Siebenbürgen. Vielleicht auch noch nach Griechenland. Doch Jonas Zellmer musste seine Pläne kurzfristig ändern. Mit dem Interrail-Ticket, das er gewonnen hat, ging es für den Staßfurter über Wien und Bologna in die Schweiz. Und er will noch weiterreisen.