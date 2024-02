Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen in Staßfurt aus Stadt und Kreis im Februar 1974 bewegt hat.

Staßfurt - Im Lokalteil der Volksstimme wurden im Februar in einer Vielzahl von Berichten den Lesern verschiedenste Wirtschafts- und Lebensbereiche mit zahlreichen Wettbewerbsverpflichtungen vorgestellt, aber auch noch zu lösende Schwerpunktaufgaben sichtbar.

Vorbilder des Alltags

An verdiente Arbeiter, Genossenschaftsbauern und Werktätige wurden die „Verdienstmedaille der DDR“, der Ehrentitel „Verdienter Aktivist“ und die Medaille „Für ausgezeichnete Leistungen im Wettbewerb“ verliehen. Die Ehrung erfolgte für besonders hohe Leistungen und beispielgebende Initiativen. Auszeichnungen für hervorragende Leistungen im Wettbewerb 1973 erhielten auch Kollektive und Einzelpersönlichkeiten aus dem Kreisgebiet auf Auszeichnungsveranstaltungen in Magdeburg und Berlin. So wurden das Fernsehgerätewerk sowie die Zwischenbetriebliche Einrichtung (ZBE) Hadmersleben/Kroppenstedt/Westeregeln mit dem Karl-Marx-Orden, der VEB Chemieanlagenbau Staßfurt mit dem Orden „Banner der Arbeit“ ausgezeichnet. Mit dem Titel „Held der Arbeit“ wurden für ihren selbstlosen Einsatz Dr. Bernhard Völks und Ernst Kerber geehrt.

Bei der Delegiertenversammlung der KAP „Egelner Mulde“ zogen die Genossenschaftsbauern und Arbeiter Bilanz ihrer Arbeit im Jahr 1973. Trotz extremer Witterungsbedingungen wurde der Volkswirtschaftsplan, außer bei Zuckerrüben und Gemüse, erfüllt. Im Mittelpunkt der kritischen Diskussion stand das Wettbewerbsprogramm 1974, die größte Reserve liege in der zwischen den Bereichen der KAP vorliegenden ungerechtfertigten Differenziertheit. So gäbe es erhebliche Ertragsunterschiede bei allen Kulturen, eine „Leistungsdifferenz von 1.000 kg Milch/Kuh“ zwischen den einzelnen kooperierenden Betrieben. Durch den effektiveren Einsatz aller Fonds, Durchsetzung der sozialistischen Betriebswirtschaft und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts gelte es alle Reserven zu mobilisieren.

Bessere Versorgung

Die Vertrauensleutevollversammlung der VE Handelsorganisation (HO) Staßfurt beschloss ein anspruchsvolles Wettbewerbsprogramm für 1974, besseres Warenangebot und höhere Qualität standen im Fokus der Diskussion. Die Konsumgenossenschaft Kreis Staßfurt eröffnete am 7. Februar ein modernes Einkaufszentrum in Förderstedt an der F 71. Ein lang ersehnter Wunsch der Förderstedter Bürger wurde erfüllt, Waren des täglichen Bedarfs, Back-und Konditorwaren, Fleisch- und Wurstwaren, Obst, Gemüse, Fisch, Geflügel bestimmen das Sortiment. Die Fernsehwerker beschlossen zu Ehren des Republikgeburtstages 3.900 Fernseher über den Plan zu produzieren, zur besseren Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung.

Jugend-Initiative

Die FDJ-Initiativen waren allgegenwärtig, die Jugend des Kreises übernahm neue lohnende Aufgaben. In den Betrieben und Einrichtungen wurden am „Tag des jungen Arbeiters“ am Arbeitsplatz Gespräche geführt und Ziele gesetzt. Im Kreiskulturhaus trafen sich 120 junge Arbeiter mit den staatlichen Leitern, um neue Aufgaben zur Durchsetzung der FDJ-Initiative „DDR 25“ zu übernehmen.

So wurde unter anderem den Jugendlichen des VEB Bauelemente Güsten die Aufgabe „Entwicklung einer geschmackvollen Heizkörperverkleidung für das Wohnungsbauprogramm“ im Rahmen der Konsumgüterproduktion als Jugendobjekt übergeben. Auf dieser und den mehr als 70 weiteren im Kreis wurden unzählige „persönlich-schöpferische Pläne“ von Jugendlichen vorgestellt.

Neues Lehrprogramm

Das ganzseitig vorgestellte Lehrprogramm der Kreisvolkshochschule für das Frühjahr 1974 enthält vor allem neue Lehrgänge für Teilnehmer, die den vollständigen Abschluss der 10. Klasse benötigen, für Schreibmaschine und Stenografie sowie pädagogisches Grundwissen für nebenberufliche Lehrkräfte. Darüber hinaus werden Themen zur Rationalisierung der persönlichen geistigen Arbeit, Techniken des Studiums, Vorträge, Referate und anderes angeboten.