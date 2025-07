Eine Reform der Grundsteuer kann in Staßfurt zu falschen Einzahlungen führen.

Vorsicht bei Grundsteuerzahlungen in Staßfurt

In diesem Jahr gab es eine Grundsteuerreform. Auch in Staßfurt

Staßfurt - Die Stadt Staßfurt weist darauf hin, dass mit der Umsetzung der Grundsteuerreform in diesem Jahr unter anderem das Besteuerungsverfahren für Garagen und Gärten auf fremdem Grund und Boden geändert wurde.

„In den vergangenen Jahren wurde die Grundsteuer den Nutzern/Pächtern der Gärten bzw. der Garagen direkt zugerechnet und wurde von diesen bezahlt. In der Regel waren diese Steuern am 15. August des jeweiligen Jahres fällig“, heißt es von der Stadt Staßfurt. „Seit diesem Jahr wird die Grundsteuer grundsätzlich gesamt dem Eigentümer von Grund und Boden zugerechnet. In Folge dessen entfallen somit die bisherigen Steuerzahlungen der einzelnen Nutzer/Pächter.“

Warten auf Bescheid

Dadurch können falsche Einzahlungen entstehen. Die Stadt Staßfurt bittet darum, bestehende Daueraufträge zu löschen und von entsprechenden Einzahlungen abzusehen. „Bitte nehmen Sie nur Zahlungen vor, wenn Ihnen ein ab dem Jahr 2025 geltender Grundsteuerbescheid vorliegt“, teilt die Stadt Staßfurt mit.

Weiter teilt die Stadt Staßfurt mit: Bei Fragen und Unklarheiten stehen die Mitarbeiter der Serviceeinheit „Steuern und Abgaben“ für die Einwohner der Stadt Staßfurt unter der Rufnummer (03925) 98 13 12 beziehungsweise 03925/981311 zur Verfügung.