Stichwahl in Staßfurt: Sven Wagner und René Zok gehen in Verlängerung

Dass es eine Stichwahl geben wird, dürfte nicht die Überraschung der Bürgermeisterwahl in Staßfurt sein. Wohl aber die erschreckend geringe Wahlbeteiligung von nur 32,57 Prozent.

Sven Wagner und seine Frau Anke hatten SPD-Genossen zu sich nach Hause in Hohenerxleben eingeladen, um den Wahlabend zu erleben.

Staßfurt - Nach einer Dreiviertelstunde waren die Stimmen der 22 Urnenwahllokale ausgezählt, etwa eine halbe Stunde später auch die Stimmen der Briefwahl. Ein kurzer Abend für die Wahlhelfer. Entschieden ist aber nur so viel, dass sich Amtsinhaber Sven Wagner (SPD) und dessen Vorgänger René Zok (CDU) am 3. April erneut gegenüber stehen werden. Es geht in die Stichwahl, weil keiner der beiden mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte.