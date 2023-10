Besucher und Familien feiern Richtfest der neuen an der künftigen Tagesstätte der Lebenshilfe Bördeland in Staßfurt.

Wann die neue Tagesstätte in Staßfurt eröffnet werden soll

Staßfurt - Die Augen von Sabrina Langewald strahlen. Die junge Frau gehört zu den Menschen, die selten im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen, denn sie ist mehrfach behindert. Sie und andere Besucher des Vereins Lebenshilfe Bördeland aus Staßfurt stehen in dem Rohbau an der Strandbadstraße in Staßfurt.