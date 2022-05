Warum der Salzlandkreis vors Oberverwaltungsgericht zieht

Verwirrung im Kreistag. Mitten in der Abstimmung. Und das nicht zum ersten Mal. Zwar hat das Gremium mehrheitlich entschieden, die nächsthöhere richterliche Instanz zu suchen, um dem Landesrechnungshof weiter die Türen zu den kommunalen Gesellschaften zu verschließen. Doch kann es nach dem Hin und Her dabei bleiben?

Staßfurt/Schönebeck - Die Linke stand geschlossen auf und zeigte so deutlich, dass sie sich nicht weiter an der Abstimmung beteiligen will. Auch Manfred Püchel (SPD) erklärte, in diesem Verwirrspiel nicht mehr mitzumachen. Was war passiert?