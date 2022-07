Warum Fachkräftemangel das Aus für einen Pflegedienst in Cochstedt bedeutet

Die Lebenserwartung steigt. Damit nimmt auch die Zahl der Pflegebedürftigen zu. Was fehlt, sind genügend Fachkräfte. Das hat nun bei einem Pflegedienst in Cochstedt dazu geführt, dass er aufgeben musste. Obwohl er mehr als 80 Pflegekunden betreut hat.

Große Dankeschön-Banner waren gestern an sechs Stellen in Cochstedt aufgehängt. Pflegedienstinhaberin Heike Teske (3. v.r.), ihre Stellvertreterin Daniela Euler (4. v.r.) und das ganze Team trafen sich gestern letztmals zum Dienst.

Cochstedt - Die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt hat sich laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt – von rund 66 600 auf rund 129 700. Zeitgleich ist die Zahl der Pflegefachkräfte aber nicht im gleichen Umfang gestiegen. Die Lücke, die seit Jahren klafft, wird immer größer. Ob Kliniken, Alten- und Pflegeheime oder ambulante Pflegedienste: Überall werden Mitarbeiter gesucht. Händeringend. Eine fehlende Fachkraft ist der Häuslichen Krankenpflege von Heike Teske in Cochstedt nun zum Verhängnis geworden. Nach 31 Jahren hat sie die Türen ihres Pflegedienstes für immer schließen müssen. Schweren Herzens. Unter Tränen.