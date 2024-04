Der Verein Fabeg hat in einer Veranstaltung in Egeln über die Notwendigkeit einer Vorsorgevollnacht und einer Patientenverfügung informiert. Der Sachgebietsleiter der Betreuungsbehörde des Salzlandkreises Richard Stump (Dritter von rechts) klärte die 18 Teilnehmer auf, was sie beachten müssen.

(Foto: René Kiel)