Auf der Wasserburg in Egeln ist auch in diesem Jahr wieder eine Menge los. Museumsleiter Uwe Lachmuth stellt die geplanten Höhepunkte vor.

Was auf der Wasserburg Egeln 2025 Egeln alles los ist

Egeln. - Die Wasserburg Egeln hat sich zum kulturellen Zentrum der Egelner Mulde entwickelt. Was im vergangenen Jahr dort los war und auf was sich die Besucher in diesem Jahr freuen können, erläutert Museumsleiter Uwe Lachmuth im Interview. Zu dessen Arbeit für die Burg äußerte sich auch Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner. Das Gespräch führte René Kiel.