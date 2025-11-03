Selten stand im Stadtrat mehr auf der Tagesordnung – der Abbruch der Sitzung von Donnerstag, er hinterlässt Fragezeichen. Die fünf kennzeichnendsten Baustellen.

Was bleibt nach Abbruch des Stadtrats offen?

Staßfurt - Eine kurze Eröffnung, die Feststellung einer ordnungsgemäßen Einberufung der Zusammenkunft, die Frage nach der Beschlussfähigkeit – so beginnt die Sitzung des Stadtrats. Üblicherweise unspektakulär. Der gewohnte Gang. Bereits mit Punkt vier der Tagesordnung – ebendiese überhaupt anzugehen – war die Sitzung am Donnerstag allerdings wie berichtet bereits geschlossen.