Staßfurt arbeitet am Wärmeplan 2028 und an der Klimaneutralität 2045. Mit welchen Maßnahmen die Bürger zum Erreichen der Ziele beitragen können. Ein Überblick.

Staßfurt - Nachhaltig, treibhausgasneutral, wirtschaftlich und damit zukunftssicher – so beschreibt Staßfurts Klimaschutzmanager Thomas Meinert die Kernziele der Kommunalen Wärmeplanung und der Energieversorgung der Stadt. „Der Wärmeplan ist zunächst eine strategische Planung“, betont er, „ohne rechtliche Außenwirkung.“ Die für mindestens ein Jahr angesetzte Arbeit an der Gebietsausweisung, der Thermodynamik von Wärmelinien und Wärmenetzen, im Gesamtkonzept ist sie ein kleiner Teil. Wichtig ist der Stadt, dass sie die Bürger auf dem Weg zum Wärmeplan 2028 wie zur Klimaneutralität 2045 mitnimmt. „Ich bin selbst immer wieder von der Vielfalt überrascht“, sagt Meinert. Was jeder Einzelne beitragen kann.