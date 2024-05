Was tun die kleinen „Mülldetektive“ aus Staßfurt?

Staßfurt - Der sechsjährige Philipp kennt den Unterschied zwischen einem Laubbläser und einem Laubsauger. Er besitzt – als Spielzeug in anständiger Kindergröße – beides. Denn wenn er mal groß ist, möchte er unbedingt Hausmeister werden. Und dazu gehört auch, aufzuräumen. „Es gibt nicht einen Mülleimer in der Straße“, sagt er empört und meint die Hohenerxlebener Straße. Doch woher weiß er das?

Theater als Inspiration

Die Mädchen und Jungen der Gruppe Drei aus der Staßfurter Kita „Kinderland“, die in der Trägerschaft der Lebenshilfe Bördeland gGmbH ist, haben sich Anfang Mai, als in der Salzstadt die 16. Staßfurter Aktionstage für mehr Inklusion stattgefunden haben, das Theaterstück „Motte will Meer“ im Salzlandtheater angesehen. Dabei ging es mit viel Musik um das Aufräumen, Umweltschutz und ein nachhaltiges Leben.

Antje Kühne, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Alexandra Herholz die Gruppe Drei betreut, berichtet, dass die Kinder danach selbst aktiv werden wollten. „Zuerst haben wir gemeinsam Müll sortiert, den jeder von zu Hause mitgebracht hat.“ Außerdem haben die Mädchen und Jungen Zeitungspapier gesammelt, das sie gemeinsam zum Wertstoffhof gebracht haben. „Zehn Euro haben wir bekommen“, sagt Philipp. Aufgerundet, fügt die Erzieherin hinzu und lacht. Denn eigentlich waren es nur ein paar Cent.

Auch Teil des Projekts: Die Kinder sind mit Warnwesten und Handschuhen ausgestattet gemeinsam mit ihren Gruppenleiterinnen ausgezogen, um auf der Hohenerxlebener Straße Müll zu sammeln. Sie haben sich die „Mülldetektive“ genannt und haben in ihrem Bollerwagen zwei große Mülltüten gefüllt. „Glas, Plastik – und insbesondere vor der Eisdiele viele Löffel und Becher“, sagt Antje Kühne. „Und es gibt keine Mülleimer.“

Die Kinder haben sich zusammengesetzt und beraten. Der fünfjährige Felix findet: „Wir brauchen mindestens 100 Mülleimer!“ Ihre Aktion und ihre Wünsche haben die Kinder mit ihren Erzieherinnen in einem Brief zusammengefasst. Und haben den prompt Staßfurts Bürgermeister René Zok bei einem Besuch im Rathaus übergeben.

Über Engagement erfreut

Einen Brief mit Ideen haben die Kitakinder und ihre Gruppenleiterin Antje Kühne dem Bürgermeister übergeben. (Foto: Kita Kinderland)

„Ich finde das Projekt prima“, teilt das Stadtoberhaupt in einem Antwortbrief an die Kinder mit und bedankt sich bei ihnen für ihr Engagement.

„Ich gehe davon aus, dass die Kinder richtig hingeschaut haben.“ Er erklärt auch: Im gesamten Stadtgebiet gibt es insgesamt 560 Mülleimer und zwölf davon auch an der Hohenerxlebener Straße. Doch die werden immer wieder Opfer von Vandalismus. „Ein neuer Mülleimer kostet rund 350 Euro“, erklärt Zok. Das Geld, das die Stadt für die Papierkörbe zur Verfügung habe, reiche aktuell nur für die Behebung der Schäden. Deswegen sind vorerst keine neuen Mülleimer in der Straße geplant.

René Zok appelliert an die Kinder als auch an die Erwachsenen: „Wenn man seinen Müll nicht direkt loswerden kann, muss man ihn mitnehmen“, zur Not auch zu Hause entsorgen. Denn nur wer seinen Müll richtig entsorge, mache auch die Stadt schöner.