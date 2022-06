Wasserstand im Albertinesee in Üllnitz bei Staßfurt sinkt

Im Albertinesee in Üllnitz bei Staßfurt ist der Wasserstand in diesem Jahr deutlich zurückgegangen.

Üllnitz - Im Albertinesee in Üllnitz gibt es Probleme mit dem Wasserstand. Wie Gerhard Schnock von der Vereinigung „Freunde des Albertinesees“ berichtet, ist der Pegel in diesem Jahr deutlich gesunken. „Der Nichtschwimmerbereich war im Sommer noch vier bis fünf Meter breit. Jetzt sind es noch 50 Zentimeter bis einen Meter“, sagt Schnock. Vergangene Woche erst hatten die „Freunde des Albertinesees“ das kleine Naturfreibad besucht. „Der Pegel ist um mehr als einen Meter gesunken. Früher gab es so etwas gar nicht. Seit anderthalb Jahren ist es extrem“, so Schnock.