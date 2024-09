Egeln/Hecklingen. - Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von insgesamt 1,166 Millionen Euro erzielt. Das geht aus dem Jahresabschluss 2023 hervor, der heute, 16.30 Uhr, von der Verbandsversammlung am Verbandssitz Am Schütz in Staßfurt beraten werden soll. Unterteilt nach Bereichen entspricht das einem Überschuss in der Trinkwassersparte von 0,974 Millionen Euro und im Abwasser-Gebiet I von 611.941 Euro. Das Abwasser-Gebiet II („Bodeniederung“) weist hingegen einen Fehlbetrag von 419.962 Euro aus.

