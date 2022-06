Weg für gemeinsame Leitstelle von Salzlandkreis und Magdeburg geebnet?

Die Sturmtiefs der vergangenen Woche haben gezeigt, wie wichtig eine gut funktionierende Leitstelle ist. An vier Tagen galt es, rund 150 Einsätze zu koordinieren. Würde das auch in einer integrierten Regionalleitstelle mit der Landeshauptstadt Magdeburg klappen?

Staßfurt/Schönebeck - Die Meinungen gehen auseinander. Was hat der Salzlandkreis davon, gemeinsame Sache mit Magdeburg und einem weiteren Landkreis zu machen? Was kostet das? Und erreichen die Rettungsfahrzeuge und Feuerwehren dann noch rechtzeitig die Einsatzorte? Fragen, die am Mittwochabend im Kreisentwicklungsausschuss durchaus für Diskussionen sorgten. Immerhin wurde das Geheimnis gelüftet, wer der dritte mögliche Partner ist.