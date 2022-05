Staßfurter Innenstadt Wegen der schlechten Akustik werden die Stadträte in Staßfurts neuem Stadtsaal keine Sitzungen mehr abhalten

Im neuen Haus am See für Staßfurt ist die Akustik im Stadtsaal so schlecht, dass man jetzt samt Kommunalpolitik die Flucht ergreift. Oberbürgermeister Sven Wagner äußerte sich enttäuscht über das Schallproblem.