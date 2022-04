Weitere Tankstellen für E-Autos in Staßfurt in Sicht

Der Energieversorger EnBW aus Stuttgart bietet Fahrern von E-Autos demnächst weitere Schnellladesäulen in Staßfurt, Schönebeck und Aschersleben an.

Staßfurt/Schönebeck (fr) - In Staßfurt entstehen am Parkplatz An der Salzrinne zwei neue Schnellladesäulen für Elektro-Autos. Falk Rockmann sprach für die Volksstimme-Leser mit Rashid Elshahed, Konzernpressesprecher Vertrieb&Elektromobilität des Betreibers EnBW (Energie Baden-Württemberg) AG – über diese Energiequellen und welche der Investor aus Stuttgart möglicherweise noch plant im Salzlandkreis.