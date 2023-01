Am Ortseingang der Gemeine Wolmirsleben aus Richtung Unseburg gibt es bereits eine größere Freiflächen-Photovoltaikanlage, die Sonnenstrom produziert.

Wolmirsleben/Egeln - In Wolmirsleben will die Firma PRR-Solar GbR zwischen dem Betriebsgelände der Verschoor Pilz Substrat GmbH, Am Pfingstberg, und der Kreisstraße K 1262 nach Altenweddingen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Wie laufen die Planungen dafür?