Weiterer Weg zum neuen Pass dauert in Staßfurt ein Jahr länger

Die Bereiche der Stadtverwaltung Staßfurt vom Kaligarten ziehen noch nicht wieder zurück, bleiben an ihren Ausweichstandorten zu erreichen.

Staßfurt. - Hieß es nicht, dass das Verwaltungsgebäude der Stadt am Kaligarten nach der Sanierung in diesem Frühjahr wieder genutzt werden kann? Dagegen zog jetzt auch noch der Finanzbereich mit Steuern, Buchhaltung und Stadtkasse aus dem Haus II aus. Diese sind jetzt in der ehemaligen Sparkassenfiliale im ehemaligen Dienstleistungstrakt Staßfurt-Nord, Straße der Solidarität 2 (hinter Edeka) zu finden. Und die Stadt teilt auf Nachfrage auch noch mit: „Es ist vorgesehen, die restlichen drei Büros (Interne Revision und Migration) bis Ende April leerzuziehen.“