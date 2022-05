Weniger Beschäftigte und Arbeitslose in der Egelner Mulde

Egeln - Die Arbeitslosigkeit ist in der Egelner Mulde in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Im Jahresdurchschnitt waren in den Mitgliedsgemeinden 2021 insgesamt 342 Personen ohne Beschäftigung registriert. Das waren 155 Frauen und Männer weniger als 2017, wo bei der Agentur für Arbeit 497 Personen gemeldet waren.