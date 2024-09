Weniger Geld für Ehrenamtliche „Das ist für die Leute eine Beleidigung“

Die Verbandsgemeinde darf ehrenamtlich tätigen Helfern in den Grundschulen, im Waldbad und in den Sportstätten nicht mehr 200 Euro pro Monat zahlen. Darüber beriet sich der Verbandsgemeinderat in Egeln.