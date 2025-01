Was sie erwarten, mit welchen Wünschen sie ins neue Jahr starten, erfuhr die Staßfurter Volksstimme an der Salzland-Sporthalle von Teilnehmern des Silvesterlaufs.

Weniger Kriege und Krimis - was sich Staßfurter für 2025 wünschen

Sigrid Hermanns (rechts bei der Erwärmungs-Anleitung) und ihre Frauen vom SV Salzland zählten 115 Teilnehmer. Davon liefen 75 aktiv mit. Vor drei Jahren - noch Corona-Zeit - wagten sich insgesamt nur 70 an die frische Luft.

Staßfurt. - Weniger Kriege und Krimis, natürlich Gesundheit und Frieden werden genannt in einer kleinen Umfrage zu den Neujahrswünschen, die Teilnehmer des Staßfurter Silvesterkarpfenlaufs haben. Zehn Frauen vom Sportverein Salzland Staßfurt haben immerhin wieder 75 Läufer, 40 Zuschauer und zwei Vierbeiner an die frische Luft gebracht. Am letzten Tag des Jahres sorgen sie für Spannung bei der Verlosung von zehn Karpfen und Sachpreisen und versorgen mit einem Imbiss sowie warmen Getränken. Die Teilnehmer wissen das zu schätzen, kommen auch aus umliegenden Orten wie Förderstedt, Neundorf und Rathmannsdorf.