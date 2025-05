Die Nachhilfe Stube in Staßfurt bietet Schülern außerhalb des Unterrichts Hilfe an.

Staßfurt. - Ob Mathe, Deutsch, Englisch oder andere Fächer – viele Schülerinnen und Schüler stoßen im Schulalltag an ihre Grenzen. Gerade in Zeiten von Unterrichtsausfällen und steigenden Leistungsanforderungen suchen immer mehr Familien Unterstützung außerhalb des Klassenzimmers. Hier setzt die Nachhilfe Stube in Staßfurt an.