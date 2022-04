Tanken Wer sieben Vollsperrungen übersteht, überlebt auch eine Odyssee wegen Liefer-Engpässen

Die Familie Sachse hat schon einiges in der 27-jährigen Geschichte ihres Tankstellenbetriebs erlebt. Sieben Vollsperrungen vor der Haustür. Die Sachses überstanden nun aber auch eine fünf Monate währende Umbau-„Odyssee“ in der Neundorfer Straße in Staßfurt.