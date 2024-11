Staßfurt/VS. - Es ist wieder soweit: Am Freitag, 14. März 2025, sollen verdienstvolle Bürgerinnen für ihr ehrenamtliches Engagement und ihren persönlichen Einsatz für das Gemeinwohl in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Soziales, Kultur, Sport sowie junges Engagement im Rahmen einer öffentlichen Festveranstaltung gedankt werden.

„Wir sind uns sicher, dass Sie zahlreiche Frauen im Salzlandkreis kennen, die aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Gemeinde- oder Kirchenarbeit, im Umwelt- und Tierschutz, im Feuerwehr- und Rettungsdienst, in der Nachbarschaft oder im Stadtteil tätig sind“, schreibt Marianne Bothe aus dem Büro des Landrats in einer Pressemitteilung.

Ehrung in Staßfurt

Die Palette kann und soll breitgefächert sein – von der guten Seele in der Begegnungsstätte bis zur treuen Fahrerin des „Mutti-Shuttles“; von der Übungsleiterin im Sportverein bis hin zur Lernpatin in der (Berufs-)Schule; von der Betreuerin des Kreativzirkels bis zur Trainerin der Show-Tanzgruppe, heißt es weiter.

Dabei muss nicht nur langjähriger Einsatz für eine gute Sache im Fokus stehen. Die Ehrenpreisträgerinnen 2025 werden bei der öffentlichen Festveranstaltung am 14. März im Salzlandtheater Staßfurt bekanntgegeben. Veranstalter der Ehrenpreisverleihung 2025 sind der Salzlandkreis sowie die Städte Staßfurt, Aschersleben, Bernburg und Schönebeck mit ihren Gleichstellungsbeauftragten, die Salzlandsparkasse und die Salzlandküche. Finanzielle Unterstützung leisten zudem die Stadtwerke Aschersleben, Ascanetz, die Stadtwerke Staßfurt, die Stadtwerke Bernburg, die Stadtwerke Schönebeck und die Energie Mittelsachsen.

Vorschlag bleibt Überraschung

Bürger sowie Vereine, Verbände, Organisationen, Initiativen und Unternehmen können die Auszeichnung verdienter Frauen anregen. Die Nominierungsvorschläge sollten möglichst detaillierte Schilderungen der Verdienste begrenzt auf eine A4-Seite enthalten. Eine bloße Aufzählung von Funktionen oder Ämtern ist nicht ausreichend. Die Nominierte sollte im Salzlandkreis wohnen.

Eigenbewerbungen sind nicht zugelassen. Die Beilage von aktuellen Referenzen, aus denen die Einschätzung des Engagements der Nominierten hervorgeht, ist erwünscht. Gern können die Vorschläge mit Belegen wie Zeitungsartikeln oder Schriftstücken Dritter untermauert sein. Die Vorgeschlagene sollte nicht informiert sein. Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Wirtschaft, Institutionen und Behörden des Salzlandkreises, wird über die Ehrenpreisvergabe entscheiden. In diesem Verfahren wird auch über die Kategorie der Ehrung entschieden.