Der Stadtteil soll Staßfurt Nord lebenswerter werden. Dazu wurden die Bewohner selbst befragt. Viele Akteure arbeiten an Konzepten, nun liegt eine sogenannte Quartierspotenzialanalyse vor.

Staßfurt Nord ist das größte Wohngebiet in der Salzstadt. Es ist überwiegend von Plattenbauten geprägt.

Staßfurt - Großes kündigt sich manchmal im Kleinen an. In einzelnen Sätzen. „Heute scheint etwas Besonderes zu passieren“, sagte René Zok. Gerade hatte Staßfurts Bürgermeister (CDU) im Altenpflegeheim „Dr.-Otto-Geiss-Haus“ das Mikro ergriffen, dann schaute er in die Runde. „So viele Geschäftsführer wie hier heute sind.“