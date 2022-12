Heimatgeschichte Wie der Heimatverein Löderburg um Nachwuchs kämpft

Heimatvereine gibt es in vielen Orten. Sie halten die Erinnerung an die Dörfer wach, setzen sich für das Gemeindeleben ein. Doch der Zulauf ist gering, die Mitglieder werden älter. So auch in Löderburg.