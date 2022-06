Wie geht's weiter auf dem Holzweg?

Kurz hinter dem Wasserturm geht’s in den Holzweg, dessen Zustand immer schlechter wird.

Groß Börnecke - Wer in Groß Börnecke diesen Weg wählt, ist im doppelten Sinne auf dem Holzweg. Nicht nur dass der Weg, der ab Wasserturm Richtung Acker führt, auch Holzweg heißt. Er wird zusehends schlechter. Die Schlaglöcher sind so tief, dass man sich in einer Mondlandschaft wähnt. Wer nach den letzten Häusern noch nicht umkehrt, der muss sich ernsthaft Sorgen um seinen Pkw machen.