Winter in Staßfurt, Wärme und Warnung vor Glatteis

So schön kann der Winter am Stadtsee Staßfurt sein.

Staßfurt - So schön kann der Winter am Stadtsee Staßfurt sein. Am 4. Advent 2022 herrscht hier bei immer noch minus sieben Grad Celsius am Vormittag absolute Ruhe am zugefrorenen Kleinod der Salzstadt. Vor dessen Betreten das Ordnungsamt nach wie vor warnt.