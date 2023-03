Wirtschaft Neue Flächen im Gewerbegebiet: Kommt jetzt das Staßfurter "Intel"?

Im Wettrennen um große Investoren will jetzt auch Staßfurt mitspielen. Die Wirtschaftsförderung hat bekanntgegeben, dass am bereits bestehenden Gewerbegebiet West in Brumby große Flächen freigegeben werden sollen.