Staßfurt - Füße hoch am Wochenende? Papperlapapp. Für Daniel Bierbach ist das meist keine Option. Oft schnürt der Staßfurter seine Laufschuhe und läuft rund um die Salzstadt über die Felder. Und am vergangenen Wochenende ging es für das Mitglied des Laufvereins „Gaensefurther Sportbewegung“ in den Harz. Beim 23. Schierker Sommerlauf ging es die Berge hoch und wieder herunter. Ein Hobby, das Bierbach viel Ausgleich bringt. Als Gegenpol zum arbeitsreichen Alltag in Staßfurt. Seit 1. August ist Bierbach alleiniger Geschäftsführer der kommunalen Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt (Wobau). Bemerkenswert ist dabei: Daniel Bierbach ist erst 39 Jahre alt und: Im Unternehmen hat er sich dabei vom Auszubildenden bis ganz nach oben gearbeitet.