Bründel - Als der Ilberstedter Kurt Kuchinke am Mittwochabend auf dem Weg von Bründel zum Chausseehaus einen Blick zur Seite wirft, traut er seinen Augen kaum. Auf dem Feld steht kein Reh, sondern ein Vogel, recht großer noch dazu. Also hält der Ilberstedter an und macht Fotos von dem neuen Bewohner der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. „Er hat mich bis auf zehn Meter an sich herangelassen“, sagt Kuchinke. Er − das ist ein Nandu. Der südamerikanische Laufvogel ist seit etwa vier Wochen zwischen Bründel und Plötzkau zu Hause, berichtet Plötzkaus Bürgermeister Peter Rosenhagen. „Er scheint sich hier eingelebt zu haben.“ Und wenn Raps und Getreide wachsen würden, hätte der Vogel auch genügend zu fressen. Auf dem Speiseplan stehen zudem Gräser und Insekten.