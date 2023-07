In der kommenden Bade-Saison wird hier in Wolmirsleben vom plantschen abgeraten: Der Große Schachtsee.

Wolmirsleben/VS - Die Kreisverwaltung hatte wegen der von ihr verhängten Einschränkungen des Badens im Großen Schachtsee in Wolmirsleben die Beteiligten noch einmal an einen Tisch geholt, um offene Fragen zu klären und das weitere Vorgehen abzustimmen. Daran hatten der Verbandsgemeinde-Bürgermeister der Egelner Mulde, Michael Stöhr, Knut Kluczka, der Bürgermeister der Gemeinde Wolmirsleben, der der See gehört, sowie Vertreter des Landesamts für Verbraucherschutz teilgenommen.

Dort betonte der für die Einhaltung der Wasserqualität in EU-Badegewässern im Salzlandkreis zuständige Sachgebietsleiter Marcus Brune: „Unser Ansinnen war es nie, das Baden im Schachtsee in Wolmirsleben zu verhindern. Ganz im Gegenteil: Wir wissen wie wichtig der See zur Naherholung in der Region ist. Deswegen haben wir bis zuletzt nach Lösungen gesucht, wie das ausgesprochene Abraten vom Baden beziehungsweise das Badeverbot wieder aufgehoben werden kann.“

Der Salzlandkreis habe aufgrund der Risikoeinschätzung des Landesamts für Verbraucherschutz und einer damit verbundenen fachaufsichtlichen Weisung für die aktuelle Badesaison zum Schutz der Gesundheit das Baden im Schachtsee verbieten müssen, sagte Marcus Brune.

Grundlage für diese Einschätzung seien nicht nur einige wenige Werte von Wasserproben gewesen, in denen zu viele Fäkalkeime gefunden worden waren, sondern die statistische Auswertung der Ergebnisse der vergangenen vier Jahre. In dieser Zeit hatte der Fachdienst Gesundheit wie vorgeschrieben mindestens einmal monatlich vor und während der Badesaison Wasserproben genommen.

„Danach werden auch weitere nicht zu beanstandende Wasserproben in den nächsten Wochen nach Aussage des Landesamtes für Verbraucherschutz nicht dazu führen, dass das Baden in diesem Jahr doch noch ermöglicht werden kann. Die Badegewässerverordnung des Landes gibt das nicht her. Das wurde in der Beratung noch einmal klar gestellt. Rechtlich sind uns damit die Hände gebunden“, erklärte der Sachgebietsleiter. Deshalb hätten sich die Beteiligten der Runde darauf verständigt, den Blick nach vorn zu richten.

Marcus Brune: „Gemeinsames Ziel ist es, die Wasserqualität des Badegewässers zu verbessern, um das Baden ab der kommenden Badesaison wieder zu ermöglichen. Dafür notwendig ist eine Ursachenforschung. Dazu gehören auch geeignete und wirtschaftliche Maßnahmen, um mindestens eine Wasserqualität mit der Einschätzung ,ausreichend’ nach den Vorschriften der Badegewässerverordnung des Landes zu gewährleisten. Zuständig für die Maßnahmen ist zwar der Betreiber. Doch wir werden diesen Prozess weiterhin eng begleiten und stehen jederzeit zur Verfügung.“

Der Sachgebietsleiter betonte, dass die Proben, die zu der Einschätzung der Wasserqualität „mangelhaft“ führten, von der Kreisverwaltung ordnungsgemäß genommen worden sind. „Auch dieses Thema haben wir mit den Aufsichtsbehörden erörtert. Sie konnten keinen Anlass sehen, die Wasserprobenentnahme zu beanstanden.“ Das sieht Bürgermeister Knut Kluczka allerdings anders.

Zur Kritik von ihm und Michael Stöhr, der Salzlandkreis habe die Gemeinde Wolmirsleben zu spät über die Wasserqualität des Schachtsees informiert, sagte Marcus Brune, man habe den Betreiber des Badestrandes und die Kommune im Januar 2023 mündlich über die vom Landesamt für Verbraucherschutz vorgenommene Einstufung und die daraus folgenden Konsequenzen in Kenntnis gesetzt.

„Diesen Termin beim Landkreis hätte ich mir schon im Herbst des vergangenen Jahres gewünscht, nachdem die schlechten Wasserproben bekannt geworden sind. Dann hätten wir dieses Badeverbot oder das Abraten vom Baden verhindern können wie das am Neustädter See in Magdeburg der Fall war. Diese Chance hatten wir nicht“, sagte Michael Stöhr.

Deshalb bleibe für die laufende Saison nur noch der Weg zum Verwaltungsgericht. Dort hatte der von der Gemeinde Wolmirsleben beauftragte Magdeburger Rechtsanwalt Christian Rasch in der vergangenen Woche Klage gegen die Allgemeinverfügungen des Kreises mit dem Badeverbot und dem Abraten vom Baden im Schachtsee eingelegt. Wie Michael Stöhr sagte, werden morgen vom Gesundheitsamt die Proben für den Monat Juli gezogen. Am 13. Juli sollen dann weitere aus einem anderen Bereich mit Hilfe eines Schlauchbootes der Ortswehr Unseburg folgen, um lokalisieren zu können, wo es eventuell Einträge gibt.