Wolmirsleben lehnt Umland-Vereinbarung erneut ab

Die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln hatte nach der Wende in vielen Gesellschafter-Kommunen, wie zum Beispiel hier in Wolmirsleben, neue Mehrfamilienhäuser mit Sozialwohnungen errichtet.

Wolmirsleben - Die Beratung über das Hilfspaket für die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln stand Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Wolmirsleben erneut auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung. Die Fraktionen Freie Wählergermeinschaft Wolmirsleben und Die Linke/SPD/Dorfgemeinschaftsverein hatten zuvor gleichlautende Anträge vorgelegt, diesen brisanten Punkt abzusetzen, weil der Rat in seiner letzten Sitzung am 1. August schon einmal dagegen gestimmt hatte.