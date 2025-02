Egeln. - Für das vergangene Jahr hat Museumsleiter Uwe Lachmuth wieder eine Chronik für die Stadt Egeln erarbeitet. Das kleine Heft enthält interessante Zahlen zur Entwicklung der Kommune im Jahr 2024. Dort erfahren Interessierte zum Beispiel wie viele Menschen am Ende des vergangenen Jahres in der Stadt gelebt haben, wie viele Einwohner Egeln im Jahr 2024 verlassen haben und wie viele neu dazu kamen. Aber auch die Frage, wie oft die Kameraden der Ortswehr 2024 ausrücken mussten und was sonst noch in Egeln passiert ist, beantwortet diese Schrift.

