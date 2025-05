Dietmar Prokop hat seine Zahnarztpraxis in Löderburg am Mittwoch geschlossen und ist in den Ruhestand gegangen. Wie der 66-Jährige auf sein Arbeitsleben zurückblickt.

Löderburg - Die Sachen sind gepackt. Angel, Fahrrad, Sachen, auch etwas Bier? Alles dabei? Dann kann’s ja losgehen. Dietmar Prokop fährt heute mit ein paar Freunden in den Urlaub. Die zwölfstündige Anreise führt durch Deutschland nach Fehmarn, von dort nach Dänemark und dann über die Öresundbrücke nach Schweden an einen See. Jedes Jahr rund um Christi Himmelfahrt macht Prokop einen Ausflug. Dann wird geangelt, Doppelkopf gespielt, Fahrrad gefahren, die Natur genossen und auch mal ein Bier getrunken. Und diesmal wird Dietmar Prokop den Ausflug erstmals als Rentner absolvieren. Der Zahnarzt aus Löderburg hatte am Mittwoch, 21. Mai, seinen letzten Arbeitstag. Die Praxis ist nun geschlossen. Ohne Nachfolge.