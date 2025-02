Shanybek Baisariev verstärkt das Team von Marcus Ohlinger in Staßfurt. Warum er in die Bodestadt zurückgeht.

Shanybek Baisariev (links) freut sich auf sein neues Umfeld bei Zahnarzt Marcus Ohlinger in Neuendorf. Ohlinger würde sich freuen, wenn er sich im Großraum Staßfurt als Bereicherung niederlässt.

Neundorf - Der Staßfurter Shanybek Baisariev kehrt zurück in seine Heimat. Baisariev ist ausgebildeter Zahnarzt. Eine Annonce mit einem Bild in der Martin-Luther-Universität Halle erinnerte ihn irgendwie an seiner Kindheit.