Zok gelingt Rückkehr ins Rathaus Staßfurt

René Zok (CDU) hat den Spieß umgedreht. Der Zweite des ersten Durchgangs bei der Bürgermeisterwahl 2022 in Staßfurt holt bei der Stichwahl 5,5 Prozent der Stimmen mehr als Amtsinhaber Sven Wagner (SPD).

René Zok hatte sich bis zum Bekanntwerden des Ergebnisses der Staßfurter Bürgermeisterwahl in eine etwas ruhigere Ecke der Gaststätte zurückgezogen, bis er sich schließlich riesig freuen konnte. Zu den ersten Gratulanten gehörte Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries.

Staßfurt - Geschichte wiederholt sich also doch. Im Falle der Staßfurter Bürgermeisterwahl änderten sich allerdings die Vorzeichen. 38,77 Prozent hatte Sven Wagner in der ersten Runde erreicht. Sein Kontrahent René Zok 33,78. Beide schafften es damit in die Stichwahl. Das Ergebnis zwei Wochen später sah nun den CDU-Kandidaten mit fünf Prozent vorn. Vor sieben Jahren hatte Wagner auf gleiche Weise Zok durch die Stichwahl aus dem Rathaus gedrängt, der seinen Vorsprung aus dem ersten Wahlgang einbüßte.