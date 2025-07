Kabarett, Kunst und Literatur - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 16.7.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 16. Juli 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freunden

Im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 wird das Sommertheater „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr vom 15. bis 18.7. statt. Der 19.7. ist bereits ausverkauft.

Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025. Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden.

Mit dabei sind unter anderem aus Mazze, Malte und weiteren wiederkehrenden Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart. Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt.

Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Indie-Folk mit Antoní im Magdeburger Moritzhof

Ein Sternenhimmelkonzert mit der Leipziger Indie-Folk-Künstlerin Antoní ist für den 16.7. ab 21 Uhr im Moritzhof Magdeburg am Moritzplatz angesetzt. Die Songwriterin, die ursprünglich aus Ilmenau stammt, verbindet in ihrer Musik akustische Instrumente mit elektronischen Elementen.

In ihrem Debüt-Album „Holding Tight Lightly“, das 2024 erschienen ist, entfalten sich intime Szenen und fragile Stimmungen, die durch behutsame Produktion und instrumentale Feinheiten ergänzt werden. Die Aufnahmen entstanden in Istanbul im Sen Bakkal Studio unter Mitwirkung des Produzenten Can Güngör sowie des norwegischen Co-Arrangeurs Einar Stray. Eine wichtige Inspirationsquelle war für Antoní die Zeit in einer niederländischen Künstlergemeinschaft in Utrecht. Im Zentrum ihrer Texte stehen Themen wie Verbundenheit, Erinnerung, Veränderung und Selbstsuche. Dabei zieht sich das Spannungsverhältnis zwischen Natur und urbanem Leben wie ein roter Faden durch ihr Schaffen.

Die musikalische Umsetzung reicht von minimalistischen Folk-Skizzen bis zu vielschichtigen Arrangements mit jazzigen und kammerpopartigen Einflüssen. Titel wie „Convoys“, „Thin Ribbon“ oder „Morning Song“ zeigen diese Bandbreite. Die Kritik hob das Debüt-Album als international anschlussfähig hervor und lobte besonders die emotionale Tiefe sowie die atmosphärische Gestaltung der Stücke.

Alex Boldin spielt im Magdeburger Café Treibgut

Im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 steht im Rahmen der Reihe „Hutkonzerte“ diesen Mittwoch, 16.6., ab 19 Uhr ein Auftritt des Gitarristen Alex Boldin aus Erlangen im Kalender. Der Musiker kombiniert auf der Akustikgitarre komplexe Fingerstyle-Techniken mit melodischem Feingefühl.

Nach mehr als 100 Auftritten in über 15 Ländern zählt er in der Szene der Akustikgitarristen längst nicht mehr zu den Unbekannten. 2022 wurde er beim Fingerstyle Collective Guitar Festival ausgezeichnet. Im selben Jahr erschien sein Debütalbum „TIMEout“ mit 13 Eigenkompositionen.

Boldin arbeitet sowohl als Solokünstler als auch als Lead-Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band. In seinem Studio produziert er eigene Werke sowie Auftragskompositionen. Der Austausch mit Größen wie Andy McKee, Jon Gomm oder Thomas Leeb ist für ihn Teil eines aktiven Netzwerks innerhalb der internationalen Fingerstyle-Szene. Bei seinen Konzerten verbindet sich technische Virtuosität mit einer klaren Klangsprache, in der rhythmische Strukturen, harmonische Elemente und fein ausgearbeitete Motive ineinandergreifen. Sein musikalisches Wirken schließt neben Auftritten auch Unterrichtstätigkeiten ein. Dabei steht die individuelle Weitergabe seines unkonventionellen Gitarrenspiels im Fokus. Die Darbietungen auf der Bühne zeichnen sich durch Konzentration, handwerkliche Präzision und musikalische Detailfreude aus.

„Christof Grüger. Meister der Glas- und Textilkunst“ in Magdeburger Stadtbibliothek

Zehn Jahre nach dem Tod von Christof Grüger, einem der prägendsten Glasgestalter der Nachkriegszeit in Mitteldeutschland, erscheint erstmals eine umfassende Monografie über sein künstlerisches Schaffen. Der Schönebecker Galerist Dr. Frank Pudel stellt das Buch „Christof Grüger. Meister der Glas- und Textilkunst“ am Mittwoch, 16. Juli, um 17 Uhr in der Zentralbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 vor.

Christof Grüger lebte von 1926 bis 2014 und war ein vielseitiger Gestalter – seine Werke aus Glas, Textil und Metall prägen bis heute zahlreiche Kirchen und öffentliche Räume in Deutschland. Besonders im sakralen Bereich setzte er mit seinen Entwürfen bedeutende künstlerische Akzente. Unter anderem ist eine Arbeit von ihm im Jugendstilsaal der damaligen Stadtbibliothek Anlässlich seines 10. Todestages dokumentiert die nun erschienene Publikation sein Lebenswerk erstmals in dieser Form.

Die Grundlage des Buches bilden Grügers eigene Texte, in denen er seine Arbeiten beschreibt und seine Gedankenwelt offenlegt. Ergänzt werden diese durch Briefauszüge an seine Weggefährtin, die Künstlerin Ruth Klatte. Auch verloren geglaubte Werke konnten durch die Sichtung seines Nachlasses zumindest in Fragmenten rekonstruiert und aufgenommen werden. Frank Pudel, Leiter der Galerie „Kunst-Kontor“ in Schönebeck, hat die Monografie gemeinsam mit der Autorin Susanne Kalisch herausgegeben. Als weiterer Mitwirkender steuerte der Künstler und Autor Matthias Röhricht Beiträge bei.

Literarischer Stammtisch in Magdeburger Stadtteilbibliothek Florapark

Am 16.7. lädt die Stadtteilbibliothek Flora-Park um 14.30 Uhr zu einem literarischen Stammtisch ein. In entspannter Atmosphäre haben interessierte Leserinnen und Leser die Möglichkeit, sich über Bücher auszutauschen und neue Lesetipps zu erhalten. Auch die Mitarbeitenden der Bibliothek stellen wieder persönliche Empfehlungen vor.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erbeten. Diese kann direkt in der Bibliothek Flora-Park oder telefonisch unter 0391/7219550 erfolgen. Die Stadtteilbibliothek Flora-Park hat ihren Sitz in dem Einkaufszentrum am Olvenstedter Graseweg 37.

Orgelmusik in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Kirchenkonzert: Jeden Mittwoch in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ist die Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz im Magdeburger Stadtteil Sudenburg zur Besinnung und zur Besichtigung geöffnet.

Um 17 Uhr beginnt an diesen Tagen auch ein halbstündiges Konzert – so auch morgen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. „Am Ausgang bitten wir um eine Spende.“, heißt es seitens der Kirchengemeinde.

Katelyn Erikson liest bei Thalia im Magdeburger Florapark

Am 16.7. veranstaltet Thalia im Magdeburger Allee-Center eine Lesung. Die Autorin Katelyn Erikson präsentiert um 20.15 Uhr den ersten Band ihrer neuen Dark-Romance-Reihe „Ruthless Hearts – Spiel mit mir“.

Der Roman erzählt die Geschichte von Kaleen Wickham, die sich auf einen gefährlichen Pakt mit ihrem Erzfeind Vincent De Luca einlässt, um ihren Bruder vor dem Rückfall in die Drogensucht zu bewahren. Zwischen Macht, Verrat und geheimen Absichten entwickelt sich ein fesselndes Spiel zwischen zwei starken Charakteren. Die Lesung richtet sich an ein Publikum ab 16 Jahren.

„Der Salzpfad“ im Magdeburger Studiokino

„Der Salzpfad“ wird am 16.7. um 20 Uhr als Preview im Studiokino am Moritzplatz 1a gezeigt. In der Hauptrolle ist Gillian Anderson zu sehen, bekannt aus „Akte X“ und „The Crown“. An ihrer Seite spielt Jason Isaacs, unter anderem bekannt aus den „Harry Potter“-Filmen.

Die Geschichte erzählt von Raynor und Moth, einem Ehepaar, das nach einer schweren Diagnose und dem Verlust seines Hauses beschließt, nicht aufzugeben. Stattdessen brechen sie zu einer über 1.000 Kilometer langen Wanderung auf dem South West Coast Path auf – Englands längstem Küstenwanderweg von Minehead bis Poole. Ausgerüstet nur mit Rucksack und Zelt, wird ihre Reise entlang der atemberaubenden Küste von Devon, Cornwall und Dorset zu einer bewegenden Erfahrung. Regie führt erstmals die renommierte Theaterregisseurin Marianne Elliott. Das Drehbuch stammt von Rebecca Lenkiewicz, bekannt durch „Ida“ und „She Said“. Visuell überzeugt der Film durch beeindruckende Landschaftsaufnahmen von Kamerafrau Hélène Louvart und einen eindrucksvollen Soundtrack von Chris Roe, heißt es in einer Ankündigung zu dem Film. Die Altersfreigabe liegt bei zwölf Jahren, und die Filmlänge beträgt 115 Minuten.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

Alle zwei Wochen verwandelt sich das Lokal „Nachdenker“ in der Olvenstedter Straße 43 in Magdeburg in eine Bühne für Talente: Bei der Open Mic Night, dem Abend des offenen Mikrofons, können sich Musikerinnen und Musiker, Poetry-Slammer, Comedians und alle anderen Kleinkünstler spontan und ohne Vorauswahl dem Publikum präsentieren.

Die nächste Veranstaltung findet am 16.7. statt und beginnt um 20 Uhr. „Unsere Bühne steht jedem offen“, so die Veranstalter. Ob eigene Songs, witzige Stand-ups oder nachdenkliche Texte – willkommen ist alles, was kreativ ist und bewegt.

Die gemütliche Atmosphäre der Kunstkneipe in Nachbarschaft zum Olvenstedter Platz bietet dafür den passenden Rahmen. Der Reiz des offenen Mikrofons liegt in der Vielfalt, der Unvorhersehbarkeit und dem direkten Kontakt zwischen Künstlern und Publikum. Kein Abend gleicht dem anderen – und gerade das macht jeden Besuch zum Erlebnis.

Party in Magdeburg

Insel der Jugend: Am 16.7. wird Bergfest auf der Insel der Jugend gefeiert. Die Party in der Maybachstraße 8 steigt von 18 bis 24 Uhr. Die Partyreihe steht unter dem Titel "Home sweet Home".

Ausstellung „Otto ist international“ im Welcome Service der Landeshauptstadt Magdeburg

Die kulturelle Vielfalt Magdeburgs ist derzeit im Welcome Service der Stadt zu erleben. In den Räumen am Breiten Weg 120 A in der Fußgängerzone des Nordabschnitts gegenüber dem Katharinenturm präsentieren der Stadtmarketingverein und die Ottostadt die Ausstellung zur Stadtmarketing-Kampagne „Otto ist international“, die auch die Volksstimme unterstützt hatte.

Die Kampagne „Otto ist international“ habe Menschen in den Fokus gerückt, die aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten stammen und Magdeburg durch ihre Geschichten bereicherten.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

