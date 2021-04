Zu wenig Stoff: Corona-Impfstation in Egeln muss geschlossen werden

Im Impfzentrum in Egeln geht der Impfstoff aus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Egeln

Die Impfstation der Verbandsgemeinde Egelner Mulde muss in der nächsten Woche wegen des fehlenden Corona-Impfstoffes geschlossen werden. Das teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) Mittwochabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderates im Schulzentrum Egeln mit. „Der Impfstoff wird im Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt zurück gehalten für die zweite Impfung der Senioren“, sagte Stöhr.

Bis zum 19. Mai sei erst einmal nicht damit zu rechnen, dass der Egelner Mulde Vakzine gegen das Corona-Virus zur Verfügung gestellt werden, sagte die Impfbeauftragte der Verbandsgemeinde Dagmar Witzke. Die zweite Impfung für diejenigen, die in der Impfstation der Verbandsgemeinde im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) „Börde“ am Markt in Egeln die erste Spritze bekommen hätten, sei ab dem 19. Mai abgesichert, sagte Stöhr. „Die Termine, die wir vergeben haben, haben Bestand“, fügte er hinzu.

Wie der Verbandsgemeinde-Bürgermeister mitteilte, werde die Impfstation in Egeln mit der Impfung der über 70-Jährigen aus der Verbandsgemeinde durch sein, die das Angebot, sich vor Ort immunisieren zu lassen, angenommen hatten. „Seit der Eröffnung der Station am 7. April wurden dort insgesamt über 800 Erstimpfungen erledigt. Dazu gehörten auch Kameraden der Ortswehren. Hinzu kommt, dass auch die Hausärzte ihre Patienten impfen“, sagte Stöhr. Die Verwaltung hatte rund 2000 Personen angeschrieben.

In diesem Zusammenhang hob der Verwaltungschef lobend hervor, dass die Ärzte des MVZ und auch die Hausärzte zu bettlägerigen Patienten nach Hause gefahren seien.