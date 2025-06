Am vergangenen Wochenende kam es in der Ortslage Staßfurt zu zwei Fahrzeugbränden. In der Nacht zu Sonntag wurde der Brand eines Pkw in der Parkstraße bekannt. Ein weiterer Brand, ebenfalls ein Personenkraftwagen, wurde am späten Sonntagabend in der Kottenstraße gemeldet.

Staßfurt - Am vergangenen Wochenende, 7. und 8. Juni, kam es in der Ortslage Staßfurt in zwei Fällen zu Bränden an Fahrzeugen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Brand eines Pkw in der Parkstraße gemeldet. Ein weiterer Brand, ebenfalls ein Personenkraftwagen, ereignete sich am späten Sonntagabend in der Kottenstraße.

Beide Fahrzeuge fingen auf bisher unbekannte Art und Weise Feuer. Gegen 1.30 Uhr wurden die Anwohner im Bereich Parkstraße durch ein lautes Knallgeräusch wach. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Gegen 23.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte in der Kottenstraße tätig.

Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und zur Untersuchung beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei des Salzlandkreises entgegen, Telefon 03471-3790.