Veranstaltungen Zwei Feste an einem Wochenende in der Stadt Güsten finden Kritiker

Das Beste aus dem geplanten, aber zwei Mal abgesagten Stadt-Jubiläum 1050 Jahre Güsten machen, war das Ziel. Die Organisatoren ernteten viel Lob für die kleinen Alternativ-Feste der Vereine. Allerdings fand die Terminsetzung für das Sportfest in Güsten und das Seifenkistenrennen in Warmsdorf an ein und demselben Wochenende Kritik.