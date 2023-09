Ob am Tresen, an der Weinbar oder im Service: Eva Weise jobt im Restaurant Mainly in Stendal als Aushilfe und kann Schülern solche praktische Schule nur empfehlen.

Stendal - Sie ist 18, hat ihr Abi in der Tasche und während der Schulzeit nebenbei in der Praxis fürs Leben gelernt. Eva Weise gehört zu den jungen Menschen in Stendal, die als Aushilfe in einem Betrieb nicht nur ihr Taschengeld aufbessern, sondern auch Erfahrungen sammeln wollen. Mit ihrem Schatz an Wissen und Können will die junge Frau nun die nächste Sprosse auf ihrer Karriere-, oder besser gesagt, auf ihrer Lebensleiter erklimmen. Im Gespräch mit der Volksstimme wird deutlich: Sie weiß, was sie will.