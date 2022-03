21-Jähriger aus Stendal trifft Bundespräsidenten

Stendal - Wenn sich hunderte Partygäste im Garten tummeln und gefühlt jeder mit dem Hausherrn ein Wort wechseln möchte, darf/muss ein bekanntes Sprichwort zweckdienlich umformuliert werden: Denn dann ist Reden eher Gold als Schweigen. Und darum ergriff Kenny-Lee Richter beherzt die Chance und richtete bei passender Gelegenheit, der Abend war schon etwas vorgerückt, das Wort an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – um ihm nach einem Dank für die Einladung eine wichtige Frage zu stellen: „Welchen Rat haben Sie für einen jungen Sozialdemokraten?“ Die Antwort möchte der Stendaler (noch) nicht verraten, nur so viel: „Sie war sehr hilfreich“, und sie sei nicht allgemein, sondern sehr konkret gewesen. Irgendwann, in einigen Jahren vielleicht, will er das Geheimnis lüften.