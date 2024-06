Die Bauarbeiten auf der A14-Nordverlängerung kommen gut voran. An der Anschlusstelle Stendal sind auf der B188 zwei Mega-Kreisverkehren geplant. Der Fertigstellungstermin steht.

A14-Anschluss Stendal in Sicht: Hier entstehen zwei Mega-Kreisel

Gigantische Baustelle für den A14-Anschluss Stendal an der B188 zwischen Insel und Döbbelin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Magdeburg. - Die A14 im Norden von Sachsen-Anhalt nimmt weiter Formen an. Dabei wächst zusammen, was zusammengehört. Mit dem Brückenschlag bei Wittenberge wird derzeit die größte technische Hürde in Richtung Norden überwunden.