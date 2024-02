Uenglingen - Rötlicher Staub, Schlamm und Dreck bedecken die Hauptstraße in Uenglingen. Bereits in Stendal, auf Höhe der Bahnbrücke der Salzwedeler Straße, ist die Spur der Baustellenfahrzeuge zu erkennen, die tagein, tagaus zu und von der A14-Baustelle zwischen Schernikau und Uenglingen fahren.

Seit einer Woche fahren Baufahrzeuge zwischen der Grube im Möringer Weg in Stendal und der A14-Baustelle hin und her, schreibt Hans-Georg Hartz der Volksstimme. „Dadurch werden die Straßen total verschmutzt. Der Dreck wird bis zu den Bürgersteigen und Fahrradwegen gespritzt.“

Baustellenfahrzeuge und Lastwagen verteilen Dreck und Staub in Stendals Ortsteil Uenglingen. Foto: Mike Kahnert

Die Volksstimme ist die Strecke abgefahren. Besonders Uenglingen ist sichtlich betroffen. Das Dorf wirkt blass. Der Staub nimmt Asphalt, Kopfsteinpflaster und Gras die Farben und tönt alles in ein Braunrot, das an Lehm erinnert. Es vergeht an diesem Dienstagmittag kaum eine Minute, ohne dass ein Lkw oder Baufahrzeug in die eine oder andere Richtung den Ort durchquert.

Auf der A14-Baustelle selbst herrscht entsprechend Betrieb. Fahrzeuge des Unternehmens Matthäi befahren und verlassen den mit roten Pfählen abgesteckten Bereich der künftigen Trasse. Berge aus Sand und zertrümmertem Asphalt sind stille Zeugen des Baufortschritts – und des Drecks.

Die A14-Baustelle bei Stendal zwischen Uenglingen und Schernikau. Foto: Mike Kahnert

An dem Problem der Verschmutzung wird gearbeitet. „Wir sind dran“, sagt Philipp Krüger, Pressesprecher der Stadt Stendal. Das Tiefbauamt habe am Montag mit dem „Verursacher“ der Verschmutzung gesprochen. Die betroffenen Straßen sollen gereinigt werden.

In welchen Abständen das passiert, ist unklar. Bisher, so Krüger, werden der Möringer Weg und die Schillerstraße täglich gesäubert.

Dreck durch A14-Baustelle in Uenglingen bei Stendal noch bis mindestens 2028?

Mit von Staub und Dreck verschmutzten Straßen müssen die Bewohner Uenglingens voraussichtlich noch ein paar Jahre auskommen. Der 27 Kilometer lange Autobahnabschnitt zwischen der Abfahrt Stendal-Süd und Osterburg soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 freigegeben werden.

Das schließt die A14-Abfahrt Stendal-Mitte bei Uenglingen mit ein. Der fünf Kilometer kürzere Abschnitt zwischen Lüderitz und Stendal-Süd soll im Jahr 2025 fertiggestellt werden.

Durch Stendal und Uenglingen müssen in der Bauzeit viel Erde, Sand und Baumaterial transportiert werden. Zwischen Stendal-Mitte und Osterburg werden der Autobahn GmbH zufolge unter anderem 17 Brücken und acht Regenrückhaltebecken gebaut.

Darunter eine Grünbrücke mit einer Breite von 53 Metern. Ebenfalls wird es in beiden Fahrtrichtungen je einen Parkplatz mit WC, 35 Pkw-, 23 Lkw- und drei Busstellplätzen geben.